Brasile: Banca mondiale prevede rallentamento crescita allo 0,8 per cento nel 2023 (5)

- La regione risente di una certa debolezza nel commercio internazionale e accusa un calo negli investimenti esteri diretti, soprattutto dalla Spagna, segnala l'economista capo, William Maloney, parlando dei ritardi storici in fatto di educazione superiore o tecnica, e di mancanza di servizi alla produzione e commercio. Dal Messico al Cile, si investe sulle infrastrutture solo il 3,5 per cento del prodotto interno lordo (pil), contro il circa 7 per cento di Asia o Africa. Il tutto considerando la fragilità istituzionale di molti Paesi e la tendenza al protezionismo come risposta alle scarse risposte offerte dai trattati di libero commercio. (segue) (Brb)