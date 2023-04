Usa: Yellen sente direttrice Fmi, focus su Ucraina e riunioni primaverili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha avuto un colloquio telefonico con la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva. L’ex governatrice della Federal Reserve, riferisce una nota, ha ringraziato il Fondo per la recente approvazione di un accordo di finanziamento da 15,6 miliardi di dollari in favore dell’Ucraina, per aiutare Kiev nel processo di ricostruzione e nel quadro delle riforme che il governo sta portando avanti per il contrasto alla corruzione. Particolare attenzione è stata dedicata anche al contesto macroeconomico globale e alla necessità di aiutare i Paesi in via di sviluppo a garantire la sostenibilità del debito pubblico. (Was)