Usa: presidente Camera, procura di Manhattan sta ostacolando il processo elettorale

- Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha accusato la procura di Manhattan di ostacolare il processo elettorale in vista delle presidenziali del 2024. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, McCarthy ha affermato che il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, sta “tentando di interferire con il processo democratico, strumentalizzando le leggi federali per fabbricare accuse nei confronti di Donald Trump: il Congresso prenderà i provvedimenti necessari alla luce di questa situazione”. Le dichiarazioni di McCarthy sono arrivate al termine dell’udienza preliminare organizzata oggi pomeriggio a New York, dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato la settimana scorsa a favore dell’incriminazione di Trump. L’ex presidente, in aula, si è dichiarato non colpevole dei 34 capi di accusa per falso in bilancio emessi a suo carico. (Was)