Usa-Regno Unito: Biden sente re Carlo, anticipa incontro nel prossimo futuro

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con re Carlo III del Regno Unito, a cui ha ribadito la partnership tra i due Paesi. Biden, si legge in una nota, ha fatto le sue congratulazioni a Carlo in vista della sua imminente incoronazione, confermando che la delegazione statunitense sarà guidata dalla First Lady. Il presidente Usa ha anche ribadito la sua disponibilità ad incontrare il re nel Regno Unito nel prossimo futuro. (Was)