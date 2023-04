Usa: Trump dopo udienza preliminare, non hanno nulla contro di me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Manhattan “non ha nulla” contro Donald Trump, nel quadro del processo avviato dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato a favore della sua incriminazione, la scorsa settimana. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, al termine dell’udienza preliminare che si è tenuta a New York nel primo pomeriggio di martedì 4 aprile, l’ex presidente degli Stati Uniti ha definito il processo “scioccante: non ci sono state sorprese e quindi, come è stato ribadito da qualsiasi esperto legale, non hanno nulla contro di me, perché non ho commesso nulla di illegale”. (Was)