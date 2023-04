Germania: ondata di attacchi informatici da parte di hacker filo-russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'ondata di attacchi informatici Ddos imputabili ad hacker filo-russi ha colpito la Germania nella giornata di ieri, 4 aprile. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, sono stati interessati i siti web di diversi ministeri e della polizia in Sassonia-Anhalt e in Meclemburgo-Pomerania anteriore. È stata, inoltre, colpita la piattaforma web per la ricostruzione dell'Ucraina, allestita dal ministero per la Cooperazione economica e lo sviluppo tedesco. Questo sito era stato oggetto di hackeraggio già al suo lancio in rete, avvenuto il 27 marzo scorso. Tuttavia, le incursioni di oggi sarebbero “particolarmente gravi” sebbene, secondo quanto comunicato dal dicastero, siano stati “respinte con successo”. La piattaforma per l'Ucraina ha come obiettivo sostenere l'impegno della Germania per la ricostruzione del Paese aggredito dalla Russia. Il sito web intende fungere da primo punto di contatto per riunire le parti interessate che desiderano lavorare a tale scopo. Su Telegram, il gruppo di pirati informatici filo-russo Killnet aveva già annunciato che avrebbe colpito la piattaforma per la ricostruzione dell'Ucraina del ministero della Cooperazione economica e dello Sviluppo tedesco. In precedenza, Killnet aveva effettuato attacchi Ddos contro la Polizia federale (Bpol) e l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), nonché contro le forze dell'ordine di diversi Laender. Killnet ha, infine, colpito il Bundestag, il ministero della Difesa di Berlino e il sito web del cancelliere Olaf Scholz allestito dal Partito socialdemocratico tedesco (Spd).(Geb)