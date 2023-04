Brasile: difesa Bolsonaro consegna gioielli in dono da Arabia Saudita e non dichiarati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legali dell'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, hanno consegnato alle autorità i gioielli dal valore di oltre 100mila euro, ricevuti nel 2021 in dono dall'Arabia Saudita, al termine di una visita di Stato, e non dichiarati alla dogana. La consegna immediata è stata ordinata della Corte dei conti (Tcu), secondo cui solo regali di piccolo valore, deperibili e di natura molto personale, come magliette e cappellini, possono essere acquisiti al patrimonio privata del presidente della Repubblica, in ogni caso dichiarandoli. (segue) (Brb)