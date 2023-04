Usa: processo a Trump, accusa vuole chiamare la pornoattrice Stormy Daniels come testimone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie statunitensi vogliono chiamare la pornoattrice Stormy Daniels a testimoniare nel quadro del processo nei confronti di Donald Trump, dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato a favore della sua incriminazione, la settimana scorsa. All’udienza preliminare odierna, l’ex presidente degli Stati Uniti si è dichiarato non colpevole dei 34 capi d’accusa per cospirazione e falso in bilancio che sono stati emessi a suo carico. Il gran giurì ha votato a favore dell’incriminazione di Trump nel quadro delle indagini che la procura di Manhattan sta portando avanti in merito ad un pagamento da 130 mila dollari effettuato dallo staff dell’ex presidente alla pornoattrice Stormy Daniels, durante la campagna elettorale per le elezioni del 2016. (Was)