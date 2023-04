Usa: procura di Manhattan, Trump ha violato leggi elettorali dello Stato di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha parlato ai giornalisti al termine dell’udienza preliminare che ha avuto luogo oggi pomeriggio nel quadro del processo a carico di Donald Trump, dopo che un gran giurì a votato la settimana scorsa a favore della sua incriminazione. Durante una conferenza stampa, Bragg ha affermato che “non accetteremo mai alcun tipo di condotta criminale, indipendentemente da chi sia il responsabile”. Il procuratore ha poi fornito alcuni dettagli in merito ai 34 capi di accusa per falsificazione di documenti aziendali emessi nei confronti dell’ex presidente, che in aula si è dichiarato non colpevole. Secondo Bragg, la legge dello Stato di New York stabilisce che falsificare documenti societari costituisce un reato penale, in presenza della volontà di nascondere una condotta di natura criminosa. Negli atti giudiziari, resi pubblici al termine dell’udienza, non viene chiarito quale sia questo secondo reato. (Was)