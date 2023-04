Israele: Usa, presidente Camera e leader democratico si recheranno nel Paese ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, e il leader della minoranza democratica alla camera bassa del Congresso Usa, Hakeem Jeffries, si recheranno separatamente in Israele nel mese di aprile. Lo ha confermato il ministero degli Esteri israeliano. I due rappresentanti statunitensi si recheranno nel Paese nel quadro delle recenti tensioni tra l’amministrazione Biden e il governo del premier Benjamin Netanyahu, dopo le proteste scaturite dall’approvazione della riforma della giustizia da parte dell’esecutivo israeliano. Stando all’agenda del ministero degli Esteri, il primo ad arrivare sarà Jeffries, il 22 aprile, per una visita di tre giorni. McCarthy arriverà invece il 30 aprile, dopo una tappa in Giordania. (Was)