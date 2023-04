Ucraina: Clinton, mi rammarico per aver convinto Kiev a rinunciare a sue armi nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando è diventato conveniente il presidente Putin ha rotto (quest'accordo) e ha preso per prima la Crimea. E mi sento malissimo per questo perché l'Ucraina è un Paese molto importante", ha proseguito l'ex presidente degli Stati Uniti. Clinton ha affermato che il sostegno occidentale all'Ucraina dovrebbe rimanere fermo. "Penso che ciò che ha fatto il signor Putin sia stato molto sbagliato, e credo che l'Europa e gli Stati Uniti dovrebbero continuare a sostenere l'Ucraina. Potrebbe venire un momento in cui il governo ucraino crederà di poter pensare a un accordo di pace con cui poter convivere, ma non credo che noialtri si debba tagliare corto su questo punto", ha concluso Clinton. (Rel)