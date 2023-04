Usa: dipartimento di Stato convoca ambasciatore russo dopo arresto del giornalista Evan Gershkovich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha convocato l’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, dopo l’arresto di Evan Gershkovich, corrispondente del “Wall Street Journal” detenuto in Russia con l’accusa di spionaggio. Lo ha confermato un funzionario anonimo al “New York Times”. Antonov ha già avuto un colloquio con Victoria Nuland, sottosegretaria di Stato Usa per gli affari politici, giovedì scorso, dopo che Gershkovich è comparso in tribunale a Mosca ed è stato formalmente arrestato con l’accusa di spionaggio. (Was)