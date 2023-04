Usa: udienza di Trump conclusa, ex presidente ha lasciato il tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lasciato il tribunale di New York dove si è conclusa l’udienza preliminare organizzata dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato a favore della sua incriminazione, la settimana scorsa. L’ex presidente Usa, che si è dichiarato non colpevole di 34 capi d’accusa per cospirazione e falso in bilancio, non ha risposto alle domande dei giornalisti radunati fuori dall’edificio. (Was)