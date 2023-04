Migranti: palazzo Chigi, priorità sblocco finanziamenti a Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concentrato sull’emergenza migranti in Tunisia il vertice che si è tenuto stasera a palazzo Chigi, presieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e a cui hanno preso parte i ministri Salvini, Tajani, Piantedosi, Crosetto, e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari. “Prioritaria – riferiscono fonti di palazzo Chigi – è l’azione per aiutare questa nazione amica in un momento di difficoltà. In particolare si è discusso sullo sblocco dei finanziamenti. Pur nella difficoltà del quadro, sulla Tunisia si registrano progressi sia da parte degli Stati Uniti che dell’Unione europea, grazie anche all’impegno italiano”. (Rin)