Usa-Spagna: Yellen sente omologa, focus su riunioni Fmi e Banca mondiale

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologa spagnola, Nadia Calvino, in vista della riunione primaverile del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, in programma per la prossima settimana a Washington. Particolare attenzione, riferisce una nota, è stata dedicata al contesto macroeconomico e finanziario internazionale, e alla necessità di sostenere i Paesi in via di sviluppo durante la crisi. (Was)