Usa: Trump lascia New York dopo udienza, stasera discorso in Florida

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lasciato New York per ritornare in Florida, dopo l’udienza preliminare organizzata oggi a seguito dell’incriminazione approvata la settimana scorsa da un gran giurì di Manhattan. Durante l’udienza odierna, Trump si è dichiarato non colpevole dei 34 capi d’accusa per falsificazione di documenti societari emessi a suo carico. L’ex presidente dovrebbe parlare alla stampa questa sera, alle ore 20:15 locali (le 2:15 della mattina italiana di mercoledì 5 aprile), dalla sua residenza privata a Mar-a-Lago, in Florida. (Was)