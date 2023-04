Imprese: Cnh Industrial capital emette obbligazioni per 600 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial ha annunciato oggi che la sua controllata al cento per cento, Cnh industrial capital Llc, ha lanciato un'offerta di 600 milioni di dollari di obbligazioni al 4,550 per cento con scadenza 2028, a un prezzo di emissione del 98,857 per cento. La chiusura dell'offerta è prevista per il 10 aprile 2023, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura. Cnh industrial capital Llc intende aggiungere i proventi netti dell'offerta ai propri fondi generali e utilizzarli per il capitale circolante e per altri scopi aziendali generali, compreso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o di altre attività nel corso ordinario dell'attività. I proventi netti potranno anche essere utilizzati per rimborsare l'indebitamento di Cnh industrial capital Llc alla sua scadenza. Le obbligazioni, che sono obbligazioni senior non garantite di Cnh industrial capital Llc, pagheranno interessi semestrali il 10 aprile e il 10 ottobre di ogni anno, a partire dal 10 ottobre 2023, e saranno garantite da Cnh industrial capital America Llc e New Holland credit company, Lllc, ciascuna controllata interamente da Cnh industrial capital Llc. Le obbligazioni scadranno il 10 aprile 2028. (Com)