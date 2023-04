Nato: la Finlandia è il 31esimo membro dell'Alleanza, "l'era del non allineamento è finita" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sforzi di integrazione nei confronti dell'Ucraina che però, in chiusura di giornata, non sono stati appoggiati dal ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, che su Twitter ha definito l'invito di Kuleba come una violazione dell'unità della Nato. "L'invito del ministro degli Esteri ucraino all'incontro dei ministri degli Esteri è una violazione dell'unità della Nato. L'Ungheria sosterrà gli sforzi di integrazione dell'Ucraina solo se ripristinerà i diritti degli ungheresi in Transcarpazia", si legge sul suo profilo Twitter. "La posizione della Nato sull'adesione è rimasta invariata", ha ribadito dal canto suo Stoltenberg nella conferenza stampa della sera. "L'Ucraina diventerà un membro dell'Alleanza. Allo stesso tempo, ci rendiamo conto che per fare progressi su questo tema, il primo passo è garantire che l'Ucraina prevalga come nazione sovrana e indipendente. È la condizione preliminare per qualsiasi discussione significativa sulla futura adesione", ha chiosato. (Beb)