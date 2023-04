© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è “ovviamente consapevole” del processo ai danni del suo predecessore, Donald Trump, e “seguirà il caso, anche se non è la sua priorità”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “La priorità assoluta del presidente sono i cittadini: ovviamente seguirà la questione, in ogni caso”, ha detto. (Was)