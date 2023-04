Pnrr: Zucconi (Fd’I), 450 milioni su idrogeno mostrano lungimiranza governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Molto bene la decisione presa dall’Italia di destinare 450 milioni di euro del Pnrr in favore della produzione integrata di Idrogeno ed energia elettrica nelle aree industriali dismesse. Un passo che va nella giusta direzione, vale a dire sostenere le imprese impegnate nella difficile, quanto rapida, transizione energetica”. Lo ha dichiarato il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “La scelta di puntare sull’idrogeno – ha proseguito – dimostra che il governo guidato dal presidente Giorgia Meloni, ancora una volta, ha una certa lungimiranza su temi energetici del presente e del futuro”. “Lo diciamo da tempo, lo vediamo anche in altri Paesi, l’idrogeno è una fonte di energia importante, pulita, ma soprattutto in grado di rendere meno ostico, soprattutto per le imprese e i cittadini, il cambio di marcia che ci viene chiesto dall’Europa”, ha concluso. (Rin)