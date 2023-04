Usa: New York, iniziata udienza preliminare di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è entrato nell’aula del tribunale dove si svolgerà l’udienza preliminare organizzata dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato la settimana scorsa a favore della sua incriminazione. Trump, secondo i suoi avvocati, si dichiarerà non colpevole. I dettagli sui 30 capi d’accusa emessi a suo carico saranno resi noti al pubblico una volta che la decisione del gran giurì sarà desecretata, e riguardano un pagamento di 130 mila dollari effettuato dal suo staff alla pornoattrice Stormy Daniels, durante la campagna elettorale per le elezioni del 2016. (Was)