Russia-Francia: dichiarazioni su strage di Bucha, convocato l'incaricato d'affari francese a Mosca

- Il ministero degli Esteri russo ha convocato l'incaricato d'affari francese a Mosca, Jay Dharmadhikari, per protestare contro la dichiarazione dell'ambasciata francese in cui si denunciavano le responsabilità russe per la strage di Bucha, in Ucraina. "Il 4 aprile l'incaricato d'affari di Francia in Russia J. Dharmadhikari è stato convocato al ministero degli Esteri russo. È stata presentata una protesta in relazione alle dichiarazioni pubblicate dall'ambasciata sui social network circa 'atrocità commesse dalle forze armate russe a Bucha e altre città ucraine", ha affermato il ministero in una nota. (Rum)