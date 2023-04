Energia: Pichetto, riduzione bollette gas buona notizia, avanti su questa strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova riduzione delle bollette del gas del 13,4 per cento “è una ulteriore buona notizia che si innesta in un percorso virtuoso che sta portando risparmi effettivi per le famiglie e le imprese italiane”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. “Un altro passo avanti importante – ha sottolineato – al quale il governo ha contribuito con una precisa strategia di politica energetica messa in campo dal principio del suo mandato”. “Andiamo avanti su questa strada”, ha concluso. (Rin)