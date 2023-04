Russia-Burkina Faso: Lavrov sente l'omologo Francis, focus su cooperazione commerciale e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo della Sierra Leone, David Francis, con il quale ha discusso dei modi per rafforzare la cooperazione in vari ambiti. Lo rende noto il ministero degli Esteri russo in un comunicato. "I ministri degli Esteri hanno discusso le questioni attuali delle relazioni bilaterali, comprese le prospettive di rafforzare i legami commerciali e di investimento. Le due parti hanno concordato di compiere ulteriori passi verso l'espansione della cooperazione in geologia, energia, agricoltura e istruzione", si legge nella dichiarazione, precisando che nel corso del colloquio si è discusso anche del dialogo in vista del secondo vertice Russia-Africa che si terrà a San Pietroburgo nel luglio prossimo. "Durante lo scambio di opinioni sulle questioni globali del mondo e sulla politica regionale, è stato notato uno stato d'animo generale per formare un ordine mondiale più giusto basato sull'adesione ai principi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite", prosegue la dichiarazione, in cui si ribadisce la posizione di Mosca a favore dell'ampliamento della rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo - in particolare africani - nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lavrov ha quindi confermato l'impegno della Russia a fornire sicurezza alimentare ai Paesi africani in difficoltà. "I ministri hanno concordato di contribuire allo sviluppo del dialogo a sostegno della piena considerazione degli interessi e delle posizioni del 'Sud globale' nel processo di creazione di un ordine mondiale multipolare più democratico ed equo", conclude la dichiarazione. Il Burkina Faso, così come il vicino Mali, è tra i Paesi del Sahel ad essere finiti nell'orbita russa in seguito a dei colpi di Stato militari che ne hanno sancito il definitivo allontanamento dalla Francia, tradizionale potenza egemone nella regione. (Rum)