Usa: Trump si dichiara non colpevole per cospirazione e falsificazione documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è dichiarato non colpevole dei 34 capi di accusa emessi a suo carico per cospirazione e falso in bilancio, durante l’udienza preliminare attualmente in corso a New York dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato a favore della sua incriminazione, la scorsa settimana. La decisione del gran giurì, con i dettagli sui capi di accusa, è stata desecretata di fronte al giudice Juan Merchan, all’inizio dell’udienza. (Was)