Piemonte: Intesa-Sanpaolo, Regione ai primi posti per capacità di innovare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte si posiziona ai primi posti per capacità di innovare, con un ammontare di ricerca e sviluppo pro-capite di 723 euro. Lo ha reso noto la direzione studi e ricerche di Intesa-Sanpaolo durante la presentazione dell'accordo tra il gruppo e bancario e Confindustria all'Unione industriali di Torino. Inoltre, i dati hanno mostrato come la Regione sia tra le migliori in Italia anche per la creazione di valore sul territorio, con un avanzo commerciale di 13 miliardi di euro nel 2022. Interessante anche il dato sugli impianti fotovoltaici: lo scorso anno la Regione ha registrato un aumento di produzione del 12,2 per cento. Il plafond dell'accordo a disposizione del Piemonte è di 12,5 miliardi di euro è punta a offrire supporto per la transizione energetica e digitale. (Rpi)