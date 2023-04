Irlanda del Nord: Clinton, "miracolo" che Accordo Venerdì santo sia sopravvissuto a Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un "miracolo" che l'accordo del Venerdì Santo, il più importante risultato del processo di pace in Irlanda del Nord, sia sopravvissuto alla Brexit. Lo ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton - uno degli attori principali nella sigla dell'accordo - in un'intervista all'emittente radiotelevisiva irlandese "Rte". "L'idea che l'Accordo del Venerdì santo abbia resistito alla Brexit è un miracolo, perché la Brexit era mirata proprio al cuore dell'Accordo del Venerdì Santo, anche se non intenzionalmente", ha detto l'ex presidente, secondo cui "la pace irlandese ha resistito". L'emittente ha intervistato anche Hillary Clinton, moglie di Bill ed ex segretario di Stato, secondo cui la "Brexit ha posto degli ostacoli", creando "una situazione molto difficile per l'Irlanda del Nord nel bel mezzo della separazione dall'Unione europea". "Sembra che si sia sulla buona strada per essere risolto. E poi il prossimo passo sarà ripristinare un governo. C'è molto lavoro da fare in Irlanda del Nord per affrontare le continue sfide che riguardano i cittadini e coloro che sono stati eletti dovrebbero occuparsi di farlo", ha detto Hillary Clinton. Tuttavia, sia l'ex presidente che la first lady affermano che i fondamenti dell'Accordo del Venerdì Santo sono solidi e aiuteranno le parti a trovare una via d'uscita rispetto all'attuale impasse. (Rel)