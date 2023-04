© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- – L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene alla presentazione della X edizione di "RiscArti – Festival del riciclo creativo".Roma, Spazio espositivo La Vaccheria, via Giovanni L'Eltore 35 (ore 12)- L'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia, l'assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci e l'assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini intervengono alla II edizione di "Roma a portata di mano: La Città dei 15 Minuti". Roma, Teatro Biblioteca Quarticciolo, via Ostuni 8 (ore 14:30)– L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi partecipa con il Sindaco Roberto Gualtieri all'incontro con le Associazioni e i cittadini di Rocca Cencia.Roma, piazzale antistante impianto di Rocca Cencia, via di Rocca Cencia (ore 18) (segue) (Rer)