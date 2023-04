Ucraina: Clinton, mi rammarico per aver convinto Kiev a rinunciare a sue armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ha espresso rammarico in un'intervista all'emittente radiotelevisiva irlandese "Rte" per aver persuaso le autorità dell'Ucraina a rinunciare alle sue armi nucleari nel 1994. Secondo Clinton, infatti, la Russia non avrebbe invaso l'Ucraina se Kiev avesse ancora il suo deterrente nucleare. L'ex presidente ha parlato della guerra in corso nel Paese esteuropeo. "Avverto un interesse personale perché ho fatti accettare all'Ucraina di rinunciare alle loro armi nucleari. E nessuno di loro crede che la Russia avrebbe fatto questa scelta se l'Ucraina avesse ancora queste armi", ha detto l'ex presidente. Nel gennaio 1994, Clinton firmò un accordo tripartito con gli allora presidenti di Russia, Boris Eltsin, e Ucraina, Leonid Kravchuk, per smantellare l'arsenale di armi nucleari strategiche rimasto sul suolo ucraino dopo la dissoluzione dell'Unione sovietica. Gli Stati Uniti sono stati anche parte di un accordo correlato siglato nello stesso anno che includeva l'impegno russo a rispettare l'integrità territoriale dell'Ucraina. "Sapevo che il presidente (russo Vladimir) Putin non sosteneva l'accordo fatto dal presidente Eltsin di non violare mai con i confini territoriali dell'Ucraina, un accordo che aveva fatto perché voleva che l'Ucraina rinunciasse alle proprie armi nucleari", ha detto Clinton. "Avevano paura di rinunciarvi perché pensavano che fosse l'unica cosa che li proteggeva dall'espansionismo Russia", ha aggiunto Clinton. (segue) (Rel)