Imprese: Fincantieri, Giuseppe Cannizzaro lascia azienda, al suo posto Alessandra Battaglia

- Fincantieri comunica che Giuseppe Cannizzaro, General Counsel, segretario del Consiglio di amministrazione e responsabile della direzione Affari legali e societari, lascerà l'azienda per perseguire altre opportunità professionali. All'avvocato Cannizzaro – riferisce una nota – va il ringraziamento più vivo della società e dell'intero Consiglio di amministrazione per l'elevato contributo assicurato e per la significativa attività svolta in questi anni. La responsabilità di General Counsel, segretario del Consiglio di amministrazione e della direzione Affari legali e societari sarà assunta dal 17 aprile da Alessandra Battaglia. (Rin)