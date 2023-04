Lega: Salvini riunisce parlamentari per fare punto su situazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, è appena arrivato alla Camera dove ha radunato deputati e senatori della Lega. Lo riferisce il partito in una nota, spiegando che questa "sarà l’occasione per fare il punto della situazione politica, dopo i risultati significativi di Decreto Ponte, nuovo codice degli Appalti e regionali in Friuli Venezia Giulia con la Lega primo partito e Massimiliano Fedriga rieletto a valanga". "Salvini – si legge nella nota – ha iniziato la riunione chiedendo un applauso ai parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia e ricordando anche i recenti successi in Lombardia e Lazio". (Rin)