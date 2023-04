FI: Siracusano, congratulazioni a nuovi vertici gruppo Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni ai colleghi ai quali il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, ha affidato importanti incarichi ai vertici del gruppo azzurro di Montecitorio. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. “Buon lavoro quindi a Raffaele Nevi, nuovo presidente vicario; Rita Dalla Chiesa, Deborah Bergamini e Francesco Cannizzaro, vice presidenti; Stefano Benigni, tesoriere; Alessandro Battilocchio e Mauro D'Attis, delegati d'Aula. Avanti con determinazione per rafforzare, seguendo le indicazioni del presidente Silvio Berlusconi, l'azione di Forza Italia in Parlamento e al governo", aggiunge Siracusano. (Rin)