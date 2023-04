Imprese: Segni (Intesa Sanpaolo), direttive esg in corso di approvazione, nuovi sistemi di governance interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le direttive che impongono “oltre agli obblighi di informativa, dei veri e propri sistemi di governance interni, adesso sono in corso di approvazione, una è appena entrata in vigore nello scorso novembre, un’altra in fase di discussione”. Lo ha detto Laura Segni, Responsabile Legal Advisory della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, rispondendo a margine del Convegno sul futuro del Mercato italiano dei capitali, che si è tenuto oggi all'università Bocconi. I temi Esg “cominciano a diventare obbligati”, perchè ora "finanziare il green non è più solo conveniente ma obbligatorio, altrimenti non si reperiscono capitali” ha evidenziato Segni, precisando che “sono richieste che diventeranno sempre più incombenti e stringenti per gli operatori del mercato e tutti coloro che lavorano con i capitali”. All’inizio tutta la materia della sostenibilità, sia economica che sociale, è stata oggetto di una semplice tassonomia, “quindi un’elencazione di attività più opportune di altre nell’ambito dei mercati finanziari” ha ricordato la responsabile legale di Intesa Sanpaolo, ma oggi sono adempimenti “nei confronti degli stessi stakeholder, che si sono fatti avanti in maniera diversa e con nuove istanze e nuove generazioni”. Ad esempio, Intesa Sanpaolo che anche in precedenza faceva attenzione agli aspetti sociali, “ad un certo punto ha cominciato a farlo in maniera programmatica da un punto di vista di business, si è data una serie di regole secondo le quali non investe in diversi settori, come le armi, e investe prevalentemente in settori green, o ancora verifica che quando un finanziamento viene fatto ad una società oil&gas sia in transizione” ha concluso Segni. (Rem)