Colombia: Petro contro presenza di minori in foto Eln, bambini stiano fuori da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha censurato la presenza di minori in alcune fotografie pubblicate di recente dall'Esercito di liberazione nazionale (Eln). "Le bambine e i bambini devono restare completamente ai margini di questa guerra. Respingiamo qualsiasi iniziativa degli attori armati che coinvolgano minori di età. La gioventù deve essere protetta, mai reclutata, fotografata o bombardata", ha scritto Petro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La polemica segue la diffusione di diverse fotografie scattate dall'Eln nella regione orientale di Catatumbo, lungo la frontiera col Venezuela. Immagini scattate durante un "pattugliamento" che elementi del fronte Juan Fernando Porras Martinez hanno condotto in alcuni paesini, anche con bambini dotati di bastoni a simulare le armi. Il fronte in questione è lo stesso cui viene attribuita la responsabilità della morte di nove soldati, al termine di uno scontro tenuto nei giorni scorsi. (segue) (Mec)