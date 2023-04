Colombia: Petro contro presenza di minori in foto Eln, bambini stiano fuori da guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda aumenta il dibattito sull'iniziativa del governo colombiano di aprire un dialogo di pace con l'Eln, tavolo cruciale per il buon esito dell'ambizioso progetto di Pace totale del presidente Petro. Un dialogo di cui si sono celebrati già due cicli, ma che ancora non ha permesso di trovare l'accordo sul "cessate il fuoco" bilaterale necessario per cercare di entrare nel vivo della trattativa che dovrebbe portare all'abbandono delle armi. E partirà proprio da qui il terzo ciclo di colloqui, in agenda a Cuba dopo la settimana Santa. “Concordare un cessate il fuoco bilaterale è necessario affinché la popolazione civile possa trarne beneficio”, ha detto il capo negoziatore del governo, Otty Patino. (segue) (Mec)