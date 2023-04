Colombia: Petro contro presenza di minori in foto Eln, bambini stiano fuori da guerra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impegno confermato anche dall'Eln. In un comunicato diffuso ieri, il gruppo armato ribadisce la disposizione ad “avanzare nel dialogo e creare un clima di garanzie per la partecipazione della società". Ed è propio il mancato accordo sul cessate del fuoco che l'Eln ostenta per giustificare la recente escalation di attacchi contro l'esercito: il 29 marzo alla banda armata veniva attribuita la responsabilità di un'aggressione nel Catatumbo, chiuso con la morte di nove soldati e il ferimento di altri otto elementi in divisa. “In assenza di un cessate il fuoco, abbiamo il diritto di difenderci se veniamo attaccati”, recita il comunicato. (segue) (Mec)