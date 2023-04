Colombia: Petro contro presenza di minori in foto Eln, bambini stiano fuori da guerra (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo punto propone invece di “esaminare in una prospettiva democratica il modello economico, il regime politico e le dottrine che impediscono l’unità e la riconciliazione nazionale”. Si tratta di una novità rispetto ai precedenti negoziati del governo colombiano con le ex Farc all’Avana, allorché l’esecutivo dell’ex presidente Juan Manuel Santos si rifiutò di discutere con i guerriglieri del modello statale ed economico in vigore nel Paese. Infine, l’agenda prevede un punto dedicato al ruolo delle vittime, per le quali si propone “un risarcimento integrale collettivo o individuale” e “un’assunzione di responsabilità” da parte di tutte le parti. (segue) (Mec)