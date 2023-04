Colombia: Petro contro presenza di minori in foto Eln, bambini stiano fuori da guerra (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiude il gruppo l'Alto commissario per la Pace, Danilo Rueda, il giovane funzionario che ha condotto i colloqui preliminari con la guerriglia, e José Felix Lafaurie, presidente della federazione degli allevatori, Fedegan. Una scelta, quest'ultima, carica di significato. Lafaurie è noto per essere una delle voci più radicali della destra colombiana, rappresentante di un comparto tradizionalmente cruciale nell'economia nazionale, saldamente legato ai proprietari terrieri. È "fondamentale" che allevatori e agricoltori partecipino al processo, aveva detto Petro, invitando Lafaurie a "entrare nelle intimità" del complesso dialogo, accedendo ai dettagli altrimenti riservati, per individuare al meglio la strada negoziale. (segue) (Mec)