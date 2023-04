Colombia: Petro contro presenza di minori in foto Eln, bambini stiano fuori da guerra (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per portare avanti il programma, Petro conta anche su una serie di pedine importanti. Petro ha infatti assegnato il ministero della Difesa ad Ivan Velasquez, l'ex magistrato divenuto famoso soprattutto per la cosiddetta indagine sulla "Parapolitica", che ha svelato connessioni tra politici, bande criminali e militari, chiusa con l'arresto di oltre 50 parlamentari. Insediando il nuovo comandante generale della Polizia, Henry Sanabria Cely, Petro ha quindi assicurato che la sicurezza non dovrà più essere misurata "sul numero delle uccisioni, o degli arresti", ma "su quello delle vite". Senza contare la promessa di Petro di voler riscrivere il tema del contrasto ai narcotrafficanti, abbandonando la strategia "fallimentare" della "guerra alla droga". Un approccio inaugurato in Colombia a inizio anni '70 con il contributo determinante degli Stati Uniti, che "ha rafforzato le mafie e indebolito gli Stati, ha portato gli Stati a commettere reati e ha fatto evaporare l'orizzonte della democrazia". (segue) (Mec)