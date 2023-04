Messico-Spagna: Iberdrola e Mexico Infrastructure Partners firmano accordo per vendita di 8,5 Gw di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola e Mexico Infrastructure Partners (Mip) hanno firmato oggi un memorandum d'intesa in base al quale il trust guidato e gestito da Mip acquisirà 8,5 gigawatt (Gw) di capacità installata: 8,4 Gw corrispondono a impianti a gas a ciclo combinato e 103 Mw a parchi eolici. Nello specifico, si tratterà di impianti a gas a ciclo combinato, che operano in regime di produttore indipendente di energia contrattualizzati con la Commissione federale per l'elettricità messicana (Cfe) a Monterrey I e II, Altamira III e IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I, Topolobampo II, Baja California, Topolobampo II e La Laguna, Baja California, Topolobampo II e Topolobampo III. Il valore concordato della vendita è di circa 5,5 miliardi di euro. La transazione è subordinata all'accordo e alla firma di contratti definitivi tra le parti, all'ottenimento delle necessarie approvazioni normative e al soddisfacimento di alcune condizioni tipiche di tali transazioni. (Spm)