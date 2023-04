Brasile: Lula promulga legge su prevenzione molestie sessuali sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha promulgato la legge pensata per arginare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro. La legge, approvata il 15 marzo dal Parlamento, istituisce il Programma di prevenzione e contrasto alle molestie sessuali negli enti pubblici e nelle imprese private che forniscono servizi alla pubblica amministrazione. Il testo prevede in particolare due linee di azione. La prima attraverso la "formazione di agenti pubblici per sviluppare e attuare azioni volte a discutere, prevenire, guidare e risolvere il problema in questi organismi ed entità". La seconda prevede la "realizzazione e la diffusione di campagne educative sui comportamenti e atteggiamenti che caratterizzano le molestie sessuali e gli altri reati per informare e sensibilizzare gli agenti pubblici e la società su come individuare il verificarsi di condotte illecite e la rapida adozione di misure per reprimerle". (segue) (Brb)