Brasile: Lula promulga legge su prevenzione molestie sessuali sul lavoro (2)

- Il presidente Lula ha inoltre promulgato un progetto che prevede l'operatività 24 ore su 24, comprese domeniche e festivi, dei commissariati destinati a ricevere le donne vittime di reati, in tutto il Paese. Attualmente strutture specializzare nell'assistenza di donne 24 ore su 24 sono già attive nel Distretto federale, a San Paoli e Rio de Janeiro. La legge prevede che nelle città dove non esistono commissariati specializzati, vengano creati dei percorsi specifici nelle strutture esistenti, prevedendo assistenza per le donne in stanze private da parte di poliziotte donne. Il percorso dovrà essere operativo senza interruzione. La legge prevede che gli agenti di polizia seguano una formazione per prendersi cura delle vittime "in modo efficace e umanitario", mentre i commissariati specializzati dovranno fornire un numero di telefono o un modulo elettronico di contatto per l'immediato intervento della polizia nei casi di violenza contro le donne. (Brb)