Rifiuti: Pace (Ama), chiusura Tmb Rocca Cencia non avrà alcun effetto su livelli occupazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cessata attività di trattamento meccanico biologico a Rocca Cencia "non avrà effetto alcuno sui livelli occupazionali". Lo dichiara, in una nota, il presidente di Ama Spa, Daniele Pace. "Gli addetti che prestavano servizio per le lavorazioni del Tmb proseguiranno utilmente a svolgere le loro mansioni su tutte le altre attività previste nel sito in virtù dei rimodulati servizi annunciati oggi in Assemblea capitolina dal sindaco", conclude Pace.(Com)