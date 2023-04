Ucraina: ministro Esteri giapponese, non tollereremo uso armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che è accaduto in Ucraina potrebbe accadere ovunque nel mondo. Lo ha detto il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, in un punto stampa congiunto con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Bruxelles. "La nostra posizione rigorosa è che, ovunque nel mondo, il cambiamento imposto con la forza, come abbiamo visto nel caso dell'aggressione russa in Ucraina, non sarà mai tollerato", ha detto. "Inoltre, essendo l'unico Paese che ha sofferto attacchi atomici in tempo di guerra, il Giappone non potrà mai accettare l'uso di armi nucleari", ha aggiunto. (Beb)