Giubileo: Gualtieri, a luglio interventi a piazza Pia e conferenza servizi Ponte Industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- In vista del Giubileo di Roma, a luglio al via cantieri per piazza Pia e conferenza dei servizi per Ponte dell'Industria. Il tavolo della cabina di regia del Giubileo "va molto bene, prosegue il lavoro e la collaborazione a tutti i livelli istituzionali. Oggi abbiamo illustrato lo stato di avanzamento di alcune tra le opere più importanti". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a termine della cabina di regia sul Giubileo a Palazzo Chigi. "Si sta andando avanti e si stanno rispettando le tabelle di marcia, a partire dal tunnel a piazza Pia per cui è stata aperta la conferenza dei servizi. Abbiamo mostrato la collocazione dell'ingresso del tunnel e dove si realizzerà un grandissimo spazio pedonale che sarà oggetto di una specifica progettazione. Anche qui si stanno rispettando i tempi: riusciremo a chiudere la conferenza dei servizi entro aprile, con i cantieri previsti il 18 giugno, al massimo a inizio luglio. I lavori dureranno fino alla fine del 2024 e come detto ci sarà un impatto sulla viabilità". Accanto a questo "per il Ponte dell'Industria l'obiettivo è far passare lì i mezzi pubblici. La conferenza dei servizi è prevista a luglio e ci sarà la chiusura del ponte e i pedoni passeranno di lato per far transitare i mezzi pubblici", ha sottolineato Gualtieri. E per le Vele di Calatrava "è stato presentato dal demanio l'insieme dei lavori che consentiranno la messa in sicurezza del Palanuoto e il completamento del Palasport in modo da avere una agibilità per il Giubileo", ha concluso.(Rer)