Pnrr: Pd, stanziati 41 milioni di euro per Piombino

- "Grazie all'approvazione dell'emendamento Pd a prima firma Beatrice Lorenzin, al Decreto Pnrr in discussione al Senato, sono stati stanziati 41 milioni di euro per il triennio 2025-2027 finalizzati alla riconversione e alla riqualificazione del polo industriale di Piombino". Lo hanno dichiarato i deputati dem toscani Simona Bonafè, Marco Simiani ed Emiliano Fossi. "Si tratta – hanno sottolineato – di una prima tranche di finanziamenti, che verranno gestiti dalla Regione Toscana. È ora fondamentale che vengano stanziate ulteriori risorse necessarie per il rilancio sociale, economico ed occupazionale e per il risanamento ambientale di un territorio in grave crisi”. “Ringraziamo i colleghi del Gruppo del Partito democratico al Senato per il lavoro svolto", hanno concluso.(Rin)