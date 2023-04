Giubileo: Gualtieri, a giugno primi lavori illuminazione Gra e svincolo Tor Vergata A1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del Giubileo di Roma, a giugno partiranno i lavori di riqualificazione e illuminazione degli svincoli bui del Grande raccordo anulare, mentre sono già partiti gli interventi sulle strade della Capitale, una parte dei quali sarà svolta da Anas, per un totale di 500 milioni di investimenti sulla viabilità nei prossimi anni. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine della cabina di regia sul Giubileo a Palazzo Chigi. "Si darà luce a una serie di svicoli che oggi sono bui o poco illuminati, anche con un nuovo tipo di illuminazione laterale a led che migliorerà la sicurezza - ha detto il sindaco -. A giugno poi parte il lavoro sulla viabilità, presentato da Anas, il collegamento tra l'A1 e Tor Vergata, si fanno delle complanari e ci sarà un nuovo ponte. Si tratta di un intervento da 24 milioni di euro". A questi interventi si aggiunge "il blocco dei cantieri stradali, sono già stati avviati ieri i primi di Roma Capitale e a breve partono quelli di Anas per 200 milioni. Complessivamente parliamo di mezzo miliardo di investimenti sulle strade", ha concluso. (Rer)