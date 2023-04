Economia: Barrese (Intesa-Sanpaolo), abbiamo un ottimo scenario di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi veniamo da un 2022 in cui il paese è cresciuto molto bene e chiaramente il 2023 cresce ad un ritmo inferiore, ma la crescita c’è, cioè è molto lontano quello scenario recessivo che l’anno scorso si era intravisto. Dal mio punto di vista ci troviamo in un ottimo scenario di crescita. Lo ha affermato Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo a margine della presentazione agli imprenditori Piemontesi dell’accordo con Confindustria. “L’inflazione sta calando e il costo delle materie prime e in generale i costi aziendali sono significativamente scesi rispetto ai picchi del 2022. La nostra presenza sul territorio è capillare, il Piemonte ne è di fatto una delle testimonianze più importanti anche storiche con la presenza iniziale del San Paolo, oggi rafforzata anche a seguito della fusione con Ubi. Questo fa sì che aumenti la capacità di essere presenti su questo territorio con il credito, abbiamo messo a disposizione 12,5 miliardi di erogazioni, che complessivamente sono di oltre 100 miliardi per le pmi e oltre 400 per essere a supporto del Pnrr - ha continuato Barrese -. (segue) (Rpi)