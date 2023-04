Rifiuti: Fd'I, chiusura Tmb Rocca Cencia giusto epilogo di anni di battaglie cittadini Roma Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annunciata chiusura del Tmb di Rocca Cencia da parte del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "fa tirare un grande sospiro di sollievo ai cittadini della periferia Est di Roma, che da anni denunciano che l'impianto è fonte di miasmi insopportabili, che minano la salubrità dell'aria e la salute delle persone. Loro, quindi, sono gli unici a poter gridare vittoria, dopo aver combattuto, anche battaglie legali, per denunciare i rischi derivanti dall'impianto". Lo dichiara, in una nota, il gruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina e la Costituente di Fd'I in Municipio Roma VI. "I timori di Fratelli d'Italia ora - prosegue la nota - riguardano l'esigenza di provvedere immediatamente alla rimozione delle 6000 tonnellate di rifiuti non trattabili, responsabili dei cattivi odori, diffusi nell'aria, sarà fondamentale avviare il monitoraggio delle emissioni odorigene, ma soprattutto nulla di concreto è stato detto circa il rischio di ritrovarci la Capitale d'Italia invasa dai rifiuti non raccolti per l'impossibilità di riuscire a smaltirli e stoccarli. Non per ultimo, ci interroghiamo sull'esigenza di comprendere come saranno risolti i livelli occupazionali del personale impiegato nell'impianto, così come ribadito dalle rappresentanze sindacali di Roma e Lazio. Il sindaco Gualtieri parla di decisione storica, nonostante la sua maggioranza politica abbia dimostrato solo immobilismo sul tema rifiuti, governando per anni la Regione Lazio e la città di Roma; oggi manifestiamo grandi perplessità sulla reale possibilità e capacità dell'azienda municipalizzata Ama di non provocare una nuova emergenza nella Capitale, non avendo saputo predisporre e realizzare nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti", conclude il gruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina e la Costituente di Fd'I in Municipio Roma VI. (Com)