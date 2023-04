Roma: Gualtieri, su monopattini puntiamo a ridurre flotte e avere norme stringenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Per gestire le flotte di monopattini a Roma "abbiamo optato per una drastica limitazione del numero: passeranno da 14.500 a 9.000 ma nel centro dove oggi sono tutti concentrati ne potranno circolare solo 3.000". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della cabina di regia sul Giubileo a Palazzo Chigi. "Quindi pochi, ma distribuiti sul territorio di una città che è molto più grande di Parigi che ha bisogno di integrare varie forme di mobilità in particolare per l'ultimo miglio dove non arriverà la metro. Ma con una maggiore regolamentazione, una maggiore sicurezza e la fine di questo abuso dell'uso in centro, perché oggi c'è un impatto negativo visivo ma che il nuovo assetto supererà", ha aggiunto.(Rer)